1.Как появились деньги? 2. Назови основные функции денег. 3. Какие виды денег существуют в наше время? 4. Чем монеты отличаются от банкнот? 5. Почему металлы стали удобным эквивалентом товаров? Помогите прошу))
Обществознание
1.Как появились деньги? 2. Назови основные функции денег. 3. Какие виды денег существуют в наше время? 4. Чем монеты отличаются от банкнот? 5. Почему металлы стали удобным эквивалентом товаров? Помогите прошу))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.В экономике деньги выполняют функции средства обращения, платежа, накопления, измерения стоимости. Экономическая сущность денег проявляется в их функциях: а) как меры стоимости - измерение стоимости всех товаров и учет затрат общественно необходимого труда на их производство и реализацию; б) средство обращения - посредством денег осуществляется купля-продажа товаров (работ, услуг) ; в) средство платежа - при продаже товаров и их сбережении; г) средство образования сокровищ и накоплений - при изъятии денег из обращения; д) мировые деньги - слитки золота, кредитные деньги в национальных валютах и международные валютные средства. Из функции меры стоимости денег вытекает техническая функция денег как установление масштаба цен. Функцию средства обращения деньги выполняют в процессе обмена (обращения) на товарных рынках. Обращение денег отделило реальное содержание металлической монеты от ее номинального содержания, это позволило вместо металлической монеты (из золота и серебра) выпустить в обращение бумажные деньги в качестве заменителей металлических денег. В функции средства обращения деньги нужны лишь для покупки товаров, а этого достаточно, чтобы бумажные деньги приобретали общественную значимость. Функция образования сокровища вытекает из функции денег как средства обращения: уходя из сферы обращения, неиспользованные деньги накапливаются в форме сокровища. Эту функцию обычно выполняют реальное золото или предметы роскоши, изготовленные из золота, серебра, платины и других драгоценных металлов, и бумажные деньги, устойчивая валюта. Из стадии товарного обращения возникает такая функция денег, как средство платежа - при реализации товаров в кредит, с наступлением срока оплаты должник уплачивает кредитору стоимость полученного товара. Из данной функции денег возникает долговое обязательство - вексель, который является одним из видов ценных бумаг. Выход товарного обмена на мировой рынок - условие появления такой функции денег, как мировые деньги. В мировом обороте деньги играют роль всеобщего средства платежа и всеобщего покупательного средства. В роли мировых денег выступают кредитные деньги в свободно конвертируемых валютах и международные платежные средства. В хозяйстве, основанном на натуральном обмене, не действует ни одна из указанных функций. 3. товарные,обеспеченные, фиатные и кредитные. 4. банкноты - бумажныные монеты - железные 5.
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