1.Как появились деньги? 2. Назови основные функции денег. 3. Какие виды денег существуют в наше время? 4. Чем монеты отличаются от банкнот? 5. Почему металлы стали удобным эквивалентом товаров? Помогите прошу))

Гость: Гость:

2.В экономике деньги выполняют функции средства обращения, платежа, накопления, измерения стоимости. Экономическая сущность денег проявляется в их функциях: а) как меры стоимости - измерение стоимости всех товаров и учет затрат общественно необходимого труда на их производство и реализацию; б) средство обращения - посредством денег осуществляется купля-продажа товаров (работ, услуг) ; в) средство платежа - при продаже товаров и их сбережении; г) средство образования сокровищ и накоплений - при изъятии денег из обращения; д) мировые деньги - слитки золота, кредитные деньги в национальных валютах и международные валютные средства. Из функции меры стоимости денег вытекает техническая функция денег как установление масштаба цен. Функцию средства обращения деньги выполняют в процессе обмена (обращения) на товарных рынках. Обращение денег отделило реальное содержание металлической монеты от ее номинального содержания, это позволило вместо металлической монеты (из золота и серебра) выпустить в обращение бумажные деньги в качестве заменителей металлических денег. В функции средства обращения деньги нужны лишь для покупки товаров, а этого достаточно, чтобы бумажные деньги приобретали общественную значимость. Функция образования сокровища вытекает из функции денег как средства обращения: уходя из сферы обращения, неиспользованные деньги накапливаются в форме сокровища. Эту функцию обычно выполняют реальное золото или предметы роскоши, изготовленные из золота, серебра, платины и других драгоценных металлов, и бумажные деньги, устойчивая валюта. Из стадии товарного обращения возникает такая функция денег, как средство платежа - при реализации товаров в кредит, с наступлением срока оплаты должник уплачивает кредитору стоимость полученного товара. Из данной функции денег возникает долговое обязательство - вексель, который является одним из видов ценных бумаг. Выход товарного обмена на мировой рынок - условие появления такой функции денег, как мировые деньги. В мировом обороте деньги играют роль всеобщего средства платежа и всеобщего покупательного средства. В роли мировых денег выступают кредитные деньги в свободно конвертируемых валютах и международные платежные средства. В хозяйстве, основанном на натуральном обмене, не действует ни одна из указанных функций. 3. товарные,обеспеченные, фиатные и кредитные. 4. банкноты - бумажныные монеты - железные 5.