Путешествие по миру от Балтийского моря

Гость: Гость:

Датский пролив соединяет Балтику с Северным морем. Именно его называли древние народы севера «Варяжским морем». Много стран имеют выход к его берегам, среди них Финляндия, Польша, Германия, Дания, Эстония. Здесь можно увидеть такое природное явление как галоклин. Место встречи воды с различной соленостью. Благодаря этому в море сложилась фауна и флора характерная как для пресных, так и морских водоемов. Водятся: окунь, хариус, сиг, а также треска, сельдь, бычок, балтийский лосось, колюшка. Просто все они живут в различных частях моря, где вода практически не перемешивается. Южные берега моря, лагуны и песчаные дюны с сосновым лесом. На севере скалистые берега, сильно изрезанные с бухтами и заливами. Самые крупные из них : Финский, Рижский, Куршский и Ботнический.