Через вершину конуса проведена плоскость под углом альфа к плоскости основания. Эта плоскость пересекает основание конуса по хорде, которая видна из центра основания под углом бетта. Определить площадь полной поверхности, если ...
Геометрия
Через вершину конуса проведена плоскость под углом альфа к плоскости основания. Эта плоскость пересекает основание конуса по хорде, которая видна из центра основания под углом бетта. Определить площадь полной поверхности, если расстояние от центра основания до сечения равна d
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дан конус с вершиной Е. ЕО - высота, АВ - хорда, ОМ⊥АВ, ОК=d, ∠ОАМ=α, ∠АОВ=β. В тр-ке АОМ АО - радиус основания, АО=ОМ/cos(β/2)=d/cos(β/2), AM=OM·tg(β/2)=d·tg(β/2). В тр-ке ЕОМ ЕМ=ОМ/sinα=d/sinα. В тр-ке ЕАМ Площадь боковой поверхности: Площадь основания: Sосн=πR²=πd²/cos²(β/2) Общая площадь равна сумме площадей основания и боковой поверхности: Sобщ=Sосн+Sбок.
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