Маршрут в 496 км туристы преодолели в течение 5 часов на поезде, 2 часов на автобусе и 4 часов пешком. Найдите скорость поезда, если пешком они шли со скоростью 5,3 км/ч, что в 12 раз меньше, чем скорость автобуса.
Математика
Маршрут в 496 км туристы преодолели в течение 5 часов на поезде, 2 часов на автобусе и 4 часов пешком. Найдите скорость поезда, если пешком они шли со скоростью 5,3 км/ч, что в 12 раз меньше, чем скорость автобуса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5.3*4=21.2км пешком 12*5.3=63.6 скор автоб 63.6*2=127.2 км автоб 496-21.2-127.2=347.6км поезд 347.6:5=69.52км
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