Маршрут в 496 км туристы преодолели в течение 5 часов на поезде, 2 часов на автобусе и 4 часов пешком. Найдите скорость поезда, если пешком они шли со скоростью 5,3 км/ч, что в 12 раз меньше, чем скорость автобуса.

Математика

Маршрут в 496 км туристы преодолели в течение 5 часов на поезде, 2 часов на автобусе и 4 часов пешком. Найдите скорость поезда, если пешком они шли со скоростью 5,3 км/ч, что в 12 раз меньше, чем скорость автобуса.

Автор: Гость