Помогите пожалуйста сделать номер 6
Алгебра
Помогите пожалуйста сделать номер 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
((64b²+128b+64)/(b)) : ((4/b) + 4) = ((64(b²+2b+1))/b) : ((4+4b)/b) = = ((64(b+1)²)/b) * b/(4(1+b)) = (<<почти все сокращается>>) = 16(b+1) => 16((-15/16)+1)=16 * 1/16=1
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