Ответьте на два вопроса: "Крахмал и Йод" 1. Почему произошло обесцвечивании при на??ревании крахмала с йодом? 2. Почему при нагревании вещество стало более жидкое?

Химия
Ответьте на два вопроса: "Крахмал и Йод" 1. Почему произошло обесцвечивании при на??ревании крахмала с йодом? 2. Почему при нагревании вещество стало более жидкое?
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