Ответьте на два вопроса: "Крахмал и Йод" 1. Почему произошло обесцвечивании при на??ревании крахмала с йодом? 2. Почему при нагревании вещество стало более жидкое?

Химия

Ответьте на два вопроса: "Крахмал и Йод" 1. Почему произошло обесцвечивании при на??ревании крахмала с йодом? 2. Почему при нагревании вещество стало более жидкое?

Автор: Гость