В состоянии покоя в дыхательных движениях человека активное участие, благодаря с??оим сокращениям и расслаблениям, принимают: а) диафрагма и межрёберные мышцы б) глубокие мышцы спины и мышцы пресса в) мышцы пресса и альвеолы Г)...

Биология
В состоянии покоя в дыхательных движениях человека активное участие, благодаря с??оим сокращениям и расслаблениям, принимают: а) диафрагма и межрёберные мышцы б) глубокие мышцы спины и мышцы пресса в) мышцы пресса и альвеолы Г) листики плевры и многочисленные бронхи
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Ответ Б. материал искать лень... и писать тоже))
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