В состоянии покоя в дыхательных движениях человека активное участие, благодаря с??оим сокращениям и расслаблениям, принимают: а) диафрагма и межрёберные мышцы б) глубокие мышцы спины и мышцы пресса в) мышцы пресса и альвеолы Г)...

Биология

В состоянии покоя в дыхательных движениях человека активное участие, благодаря с??оим сокращениям и расслаблениям, принимают: а) диафрагма и межрёберные мышцы б) глубокие мышцы спины и мышцы пресса в) мышцы пресса и альвеолы Г) листики плевры и многочисленные бронхи

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