Надо решмть уравнение 1/2*х=5 1/5*х=4 2*х=0,6
Математика
Надо решмть уравнение 1/2*х=5 1/5*х=4 2*х=0,6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2х=5 х=5:1/2 х=10 1/5х=4 х=4:1/5 х=20 2х=4 х=4:2 х=2
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