На компьютере сохранены 3 песни 1 звучит 2 мин 15 сек 2 на 56 сек дольше первой сколько времени звучит 3 песня если продолжительность всех трёх песен составляет 7 мин

Математика

На компьютере сохранены 3 песни 1 звучит 2 мин 15 сек 2 на 56 сек дольше первой сколько времени звучит 3 песня если продолжительность всех трёх песен составляет 7 мин

Автор: Гость