На компьютере сохранены 3 песни 1 звучит 2 мин 15 сек 2 на 56 сек дольше первой сколько времени звучит 3 песня если продолжительность всех трёх песен составляет 7 мин
Математика
На компьютере сохранены 3 песни 1 звучит 2 мин 15 сек 2 на 56 сек дольше первой сколько времени звучит 3 песня если продолжительность всех трёх песен составляет 7 мин
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