Насколько сотрудники полиции могут задержать человека для выяснения личности
Обществознание
Насколько сотрудники полиции могут задержать человека для выяснения личности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравстуйте,На 15 суток
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В урне 5 белых, 20 красных и 10 черных шаров, не отличающихся по размеру. Шары тщатель??о перемешивают и затем наугад вынимают 1 шар. Какова вероят...
Литература
Найдите в стихотворении: Чудный град порой сольется Из летучих облаков, Но лиш?? ветр его коснется, Он исчезнет без следов. Так мгновенны...