В треугольнике ABC средняя линия MN параллельна стороне AC.Найдите периметр треугольника ABC,если периметр треугольника MBN равен 17 см
Геометрия
В треугольнике ABC средняя линия MN параллельна стороне AC.Найдите периметр треугольника ABC,если периметр треугольника MBN равен 17 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ABC и BMN подобны по 3 углам 2) Sabc / Smnb = K*K = 4 3) Sabc = 68 K - коэффициент подобия(Средняя линяя равна половине 3 стороны т.е 1/2)
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