Решите и распишите по действиям 567+345+98765+235-100000=
Математика
Решите и распишите по действиям 567+345+98765+235-100000=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( 345 + 235 )+( 98765 + 567 ) - 100000 = - 88 1) 345 + 235 = 580 2) 98756 + 567 = 99332 3) 580 + 99332 = 99912 4) 99912 - 100000 = - 88
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Скорость одного пешехода 4 км/ч.,а скорость другого пешехода - 6км/ч. за какое время ??аждый пешеход сможет пройти 12 км?
Математика
Участок длинной 70м и Ширина 30м требуется обнести забором.Сколько секций забора потребуется,если длина каждой секции 2м?
Окружающий мир