(х+25)(х+3) преобразовать произведение в сумму
Математика
(х+25)(х+3) преобразовать произведение в сумму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+25)(х+3) = х+25+х+3=2х+28 Я,если честно, не уверенна
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