Перевести в метрах 12дм, 54см, 13 мм
Математика
Перевести в метрах 12дм, 54см, 13 мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 дм = 12/100 м = 0,12 м 54 см = 54/100 м = 0,54 м 13 мм = 13/1000 м = 0,013 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Существительное состоящее из двух слогов, в первом слоге один и тотже согласный з??ук обозначен разными буквами . Предложение: У выводковых птиц ...
Английский язык
Альтернативные вопросы 1. I was right,________? 2.They look like real flowers,________? 3.There is light in the windows,_________? 4.sue has ...
Английский язык