Вычислите относительные молекулярные массы веществ:Fe3O4,C4H10,FeCO3,Zn3(PO4)2
Химия
Вычислите относительные молекулярные массы веществ:Fe3O4,C4H10,FeCO3,Zn3(PO4)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe3O4= 3Ar(Fe) + 4Ar(O) = 3*19+4*16= 121C4H10= 4Ar(C) + 10Ar(H)=4*12+10*1= 58FeCO3= Ar(Fe) + Ar(C) + 3Ar(O)= 56+12+3*16=116Zn3(PO4)2= 3Ar(Zn) + 2Ar(P) + 8Ar(O)= 3*63+2*31+8*16= 379
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