Решите уравнение: (х-5)(х-6)=0
Математика
Решите уравнение: (х-5)(х-6)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-5=0 или х-6=0 х=5 х=6 Ответ : x=5; x=6;
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