Сочинение по картине Шаляпина кустодиев

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Наиболее часто картины Кустодиева обнажали радость и горечь русского народа. Но одна из моих любимых картин этого автора - «Портрет Шаляпина», на которой изображена фигура известного Мариинского театра. Шаляпин был одним из тех певцов, кого прославляли все, и простой народ и российская элита. Его песни трогали людей на столько, что те забывали обо всем на свете. Глядя на картину я вижу известную личность, которая стоит на возвышенности, над ярмаркой. Я словно переношусь в те времена, и стою, подняв голову вверх, наблюдаю за певцом. Вокруг проходят народные гулянья, слышен смех, беседы, торговцы зазывают покупателей, приглашая полюбоваться и приобрести разложенный товар свой. В отличие от Шаляпина, картина нарисована в ярких тонах, только один певец омрачает ее своей темной одеждой. На его плечах теплая шуба, на голове шапка из меха, рука его опирается на трость. Солидный мужчина, своим видом вызывает восхищение и восторг у окружающих. Его высокомерие говорит о том, что он знает себе цену, но и в тоже время он очень любит свой народ. С какой теплотой он смотрит на людей. На картине изображена семья, можно предположить, что они остановились для того, чтобы посмотреть на певца. Все боятся подойти к нему. Эта картина навивает меня своим величием, окунуться в мир классической музыки, узнать историю происхождения, и уметь разбираться в исполнителях и произведениях. Не смотря на то, что Шаляпин изображен надменным, я считаю, что он трепетно относится к своим поклонникам, уважает каждого человека, ведь в каждом из нас скрыт свой талант. Кому то даются науки, у кого-то золотые руки, а кто-то своим пением способен пробрать до мурашек. Мне несомненно понравилось это произведение. Оно притягивает не только своим величием, но и праздничной атмосферой.