10 фактов о олимпийских играх.

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2. Обнаженный, но не до конца Те атлеты, кто хотел подчеркнуть свою скромность, носили специальные повязки (kynodesme), привязывая эту веревочку к верхней части полового члена, и затем обвязывая другую часть повязки вокруг талии. Это препятствовало обнажению крайней плоти, что считалось все-таки не очень пристойным. 1. Атлеты-олимпийцы соревновались абсолютно обнаженными Все древнегреческие олимпийские соревнования предусматривали полную оголенность спорстменов. Само название современного слова "гимнастика" происходит от древнегреческого "gymos", то есть "голый", "обнаженный". Древние греки иногда хитрили и втирали в тело оливковое масло - так было легче выскользнуть из захвата противника. 3. Повар - первый чемпион олимпийских игр Первые олимпийские игры состоялись в 776 году до н.э. Чемпионом стал молодой пекарь по имени Корэб, сумевший выиграть забег на 190 метров. Кстати говоря, бег был единственным видом соревнований первые 13 игр. 4. Вместо медалей - оливковая ветвь Медалями чемпионов награждали не всегда - древних атлетов-чемпионов награждали оливковыми венками, ветвями и оливковым же маслом в амфорах. Потом призы несколько видоизменились, однако оливковые ветви навсегда остались признаком чемпиона, а сами чемпионы моментально становились героями для своих сограждан. 5. Как уже говорилось выше, бег был единственным видом соревнований в течение первых 13 игр, затем добавился бег на двойную дистанцию (384 метра). Потом, 720 году до н.э. был добавлен так называемый "долиходром" - бег на 24 стадия. На 18-й олимпиаде появилось пятиборье, включающее бег, прыжки в длину, метание копья, метание диска и собственно борьба. В 688 году до н.е. был добавлен кулачный бой, и затем - состязание колесниц. 6. Панкратион Знакомое многим название, однако мало кто знает его истинное значение. Панкратион - это древний вид борьбы без правил. Вернее, правила были, целых два. Первое запрещало выцарапывать противнику глаза, второе - кусаться. Противники просто дрались и боролись - без разделения на весовые категории, без раундов. За нарушение правил судья бил нарушителя палкой. 7. Олимпийские игры являлись составной частью более крупных празднеств Главное спортивное мероприятие страны называлось Панэллинские игры, и состояли из четырех частей: Олимпийские игры Пифийские игры Истмийские игры Немейские игры 8. Женские спортивные игры Как известно, женщинам запрешалось посещать Олимпийские игры. Однако либерально настроенные власти решили проводить специальные женские спортивные игры. Победительница получала оливковый венок и съестные припасы, в частности, мясо. 9. Чудесный механизм В 1901 году рядом с островом Антикифер было найдено древнее механическое устройство, получившее название Антикиферский механизм. Было предпринято несколько попыток разгадать его назначение, и в конце концов ученые смогли это сделать. Оказывается, устройство представляет собой сложнейший механический калькулятор, способный просчитывать положение планет и звезд, предсказывать лунные и солнечные затмения. Считается, что главное предназначение данного механизма - просчитывать дату проведения Олимпийских игр. 10. Христиане запретили Олимпийские игры Римляне, ставшие к 390 г. н.э. христианами, посчитали эти спортивные состязания языческим фестивалем. В 394 г. н.э. император Римской империи Феодосий I запретил проведение Олимпийских игр. Как вы знаете, спустя 15 веков, в 1896 году Игры снова возродились.