Существительное состоящее из двух слогов, в первом слоге один и тотже согласный з??ук обозначен разными буквами . Предложение: У выводковых птиц - только только выведется птенец из яйца и побежит, например цыплята у курицы или...
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Существительное состоящее из двух слогов, в первом слоге один и тотже согласный з??ук обозначен разными буквами . Предложение: У выводковых птиц - только только выведется птенец из яйца и побежит, например цыплята у курицы или утята у утки, и уж сам клюет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яйца- [й'ай'ца] 2 звука [й'] представлены разными буквами
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