Закрашенные области таблиц показывают количество денег у маши и димы даша сосчит??ла свои деньги и оказалось что у неё денег больше чем у маши но меньше чем у димы сколько денег у даши?
Математика
Закрашенные области таблиц показывают количество денег у маши и димы даша сосчит??ла свои деньги и оказалось что у неё денег больше чем у маши но меньше чем у димы сколько денег у даши?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) У Маши закрашено =6*3+5 = 18+5 = 23 клетки 2) У Маши денег = 23 * 2 руб 50 коп = 46 руб +23*50 коп = 46 руб +1150 коп = 57 руб 50 коп 3) У Данька закрашено = 6*4 + 3 =27 клеток 4) У Данька денег = 27* 2 руб 50 коп = 67 руб 50 коп.
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