Закрашенные области таблиц показывают количество денег у маши и димы даша сосчит??ла свои деньги и оказалось что у неё денег больше чем у маши но меньше чем у димы сколько денег у даши?

Математика

Закрашенные области таблиц показывают количество денег у маши и димы даша сосчит??ла свои деньги и оказалось что у неё денег больше чем у маши но меньше чем у димы сколько денег у даши?

Автор: Гость