Какие правила нужно выполнять чтобы уберечь себя от заболевания кожи.Приведи два примера.
Окружающий мир
Какие правила нужно выполнять чтобы уберечь себя от заболевания кожи.Приведи два примера.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уберечь себя от такой болезни зависит от того какой именно болезню кожи ты болеешь это может быть сып, зуд и т.п предотвратить от этого надо чащее увложнять кожу всякими кремами нужно ухаживать советоватся с докторами
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