5-9 Английский язык 10+5 б 1) выберите верное местоимение : Today .... is very cold outside a) it b) they c) that d) its e) itself 2) Выберите правильный вариант сказуемого : Anar usually ... all the teachers questions ...
Английский язык
5-9 Английский язык 10+5 б 1) выберите верное местоимение : Today .... is very cold outside a) it b) they c) that d) its e) itself 2) Выберите правильный вариант сказуемого : Anar usually ... all the teachers questions a) Answers b) Were answered c) Were answering d) Have answered e) Are answering
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