Дикая утка от южного моря до северного моря летит 12 дней, а дикий гусь от северного моря до южного моря летит 18 дней. Теперь дикая утка и дикий гусь вылетают одновременно. Через сколько дней они встретятся?

Математика

Дикая утка от южного моря до северного моря летит 12 дней, а дикий гусь от северного моря до южного моря летит 18 дней. Теперь дикая утка и дикий гусь вылетают одновременно. Через сколько дней они встретятся?

Автор: Гость