Дикая утка от южного моря до северного моря летит 12 дней, а дикий гусь от северного моря до южного моря летит 18 дней. Теперь дикая утка и дикий гусь вылетают одновременно. Через сколько дней они встретятся?
Математика
Дикая утка от южного моря до северного моря летит 12 дней, а дикий гусь от северного моря до южного моря летит 18 дней. Теперь дикая утка и дикий гусь вылетают одновременно. Через сколько дней они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:12=1/12 пути - Дикая утка за 1 день 1:18=1/18 пути - Дикий гусь за 1 день 1/12+1/18=(3+2)/36=5/36 1:5/36=1*36/5=7,2 дня ОТВЕТ: 7,2 дня
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