Участок длинной 70м и Ширина 30м требуется обнести забором.Сколько секций забора потребуется,если длина каждой секции 2м?

Математика
Участок длинной 70м и Ширина 30м требуется обнести забором.Сколько секций забора потребуется,если длина каждой секции 2м?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(70+30)*2=200 м периметр; 2)200:2=100 секций; Ответ: 100 секций нужно
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