Докажите, что функция f (x)=x^3+x на множестве действительных чисел возрастает

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F(x)=x³+x D=(-∞;∞) f'(x)=(x³+x)'=2x²+1 функция y=f(x) возрастает на на некотором промежутке области определения, если ее производная на этом промежутке положительна. f'(x)>0. 2x²+1>0 2x²>-1. x- любое число