Докажите, что функция f (x)=x^3+x на множестве действительных чисел возрастает
Алгебра
Докажите, что функция f (x)=x^3+x на множестве действительных чисел возрастает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(x)=x³+x D=(-∞;∞) f'(x)=(x³+x)'=2x²+1 функция y=f(x) возрастает на на некотором промежутке области определения, если ее производная на этом промежутке положительна. f'(x)>0. 2x²+1>0 2x²>-1. x- любое число
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Скорость одного пешехода 4 км/ч.,а скорость другого пешехода - 6км/ч. за какое время ??аждый пешеход сможет пройти 12 км?
Математика
Участок длинной 70м и Ширина 30м требуется обнести забором.Сколько секций забора потребуется,если длина каждой секции 2м?