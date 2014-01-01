Как получить СН3СООН из СН3СОСН3

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У ацетона CH3-C(O)-CH3 не так много химических свойств.. Однако надо знать, что есть качественная реакция на ацетон - образование желтого осадка йодоформа при действии йода в присутствии щелочи (иодоформная проба). Суммарное уравнение реакции будет выглядеть так: CH3--C--CH3 + 2I2 + 2NaOH ---> CH3COONa + CHI3 + NaI + 2H2O || O А затем из ацетата натрия получите уксусную кислоту: CH3COONa + NaOH ---> Na2CO3 + CH4 2CH4 ---t---> C2H2 + 3H2 C2H2 + H2O ---HgSO4---> CH3-CH=O 2CH3-CH=O + O2 ---MnO2---> 2CH3COOH (окисление кислородом воздуха) Кстати, получение йодоформа из ацетона было в 2014 по-моему году на одной из областных олимпиад по химии, на практическом туре. Ребята пытались достичь максимального выхода.