В урне 5 белых, 20 красных и 10 черных шаров, не отличающихся по размеру. Шары тщатель??о перемешивают и затем наугад вынимают 1 шар. Какова вероятность того, что вынутый шар окажется белым или черным?

Алгебра

В урне 5 белых, 20 красных и 10 черных шаров, не отличающихся по размеру. Шары тщатель??о перемешивают и затем наугад вынимают 1 шар. Какова вероятность того, что вынутый шар окажется белым или черным?

Автор: Гость