В урне 5 белых, 20 красных и 10 черных шаров, не отличающихся по размеру. Шары тщатель??о перемешивают и затем наугад вынимают 1 шар. Какова вероятность того, что вынутый шар окажется белым или черным?

Алгебра
В урне 5 белых, 20 красных и 10 черных шаров, не отличающихся по размеру. Шары тщатель??о перемешивают и затем наугад вынимают 1 шар. Какова вероятность того, что вынутый шар окажется белым или черным?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 35  благоприятных исходов 15 вероятность 15/35=3/7
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