Найдите в стихотворении: Чудный град порой сольется Из летучих облаков, Но лиш?? ветр его коснется, Он исчезнет без следов. Так мгновенные созданья Поэтической мечты Исчезают от дыхания Посторонней суеты. (Олицетворени...

Литература
Найдите в стихотворении: Чудный град порой сольется Из летучих облаков, Но лиш?? ветр его коснется, Он исчезнет без следов. Так мгновенные созданья Поэтической мечты Исчезают от дыхания Посторонней суеты. (Олицетворения,метафору,эпитеты).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олицетворение: ветер коснётся,град исчезнет Метафора: град исчезает от ветра, как "мгновенные создания поэтической мечты" исчезают от суеты. Эпитеты: чудный, летучие, мгновенные, поэтической, посторонней
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