Найдите в стихотворении: Чудный град порой сольется Из летучих облаков, Но лиш?? ветр его коснется, Он исчезнет без следов. Так мгновенные созданья Поэтической мечты Исчезают от дыхания Посторонней суеты. (Олицетворени...

Литература

Найдите в стихотворении: Чудный град порой сольется Из летучих облаков, Но лиш?? ветр его коснется, Он исчезнет без следов. Так мгновенные созданья Поэтической мечты Исчезают от дыхания Посторонней суеты. (Олицетворения,метафору,эпитеты).

Автор: Гость