Ответ : 200. Решение пожалуйста.

Математика
Ответ : 200. Решение пожалуйста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)175000:50000=3,5 2)3,5*100=350 Ответ:350%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Указать склонение и падеж каждого существительного в следующих поговорках: Из пе??ни слов не выкинешь. По песни и припев. Соловья баснями не кормят...
Ответить
Математика
Из двух одинаковых квадратов сложили прямоугольник,большая сторона которого рав??а 6 см.Периметр каждого равен квадрата равен
Ответить
Обществознание
Насколько сотрудники полиции могут задержать человека для выяснения личности
Ответить
Химия
Как получить СН3СООН из СН3СОСН3
Ответить
Окружающий мир
Как бы ты озаглавил это предание?В каком году это происходило?
Ответить