Есть ли принципиальные различия между бесполым и половым размножением?

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Принципиальная разница есть В результате полового размножения возникает новая особь, которая сочетает в себе признаки обоих родителей, а следовательно, эта особь лучше приспосабливается к меняющимся условиям среды. Происходит перекомбинация родительских генов. В бесполом размножении принимает участие только одна родительская особь, которая дает начало особи, полностью ей идентичной (с теми же признаками, с тем же набором генов)