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Геометрия
Скажите пожалуйста ответ.Просто ответ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В треугольнике площадь 12√2 в параллелограмме 24√2
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