Номер 13 Кто сделает – дам 25 баллов

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"Лиса" Однажды я шёл по зелёному лесу, собирал грибы. И вдруг слышу шуршание в кустах можжевельника. Сначала испугался, потом страх пересилил интерес. Я пошёл в кусты. И вижу! Сидит лиса на солнечной, зелёной полянке, а рядом лисята играются. Я решил дальше не идти, пускай играют. Но случай этот мне запомнился на всю жизнь.