Галя живет на третьем этаже она спускается с этажа на этаж за одну минуту сколько ??ремени ей потребуется чтобы выйти гулять

Математика

Галя живет на третьем этаже она спускается с этажа на этаж за одну минуту сколько ??ремени ей потребуется чтобы выйти гулять

Автор: Гость