Галя живет на третьем этаже она спускается с этажа на этаж за одну минуту сколько ??ремени ей потребуется чтобы выйти гулять
Математика
Галя живет на третьем этаже она спускается с этажа на этаж за одну минуту сколько ??ремени ей потребуется чтобы выйти гулять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 минуты с третьего на 2 нужна 1 мин а с 2 на 1 тоже 1 мин 1 +1 =2 мин
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