Які маси етанолу й натрію прореагували, якщо виділилося 224 мл водню (н. у.)?
Химия
Які маси етанолу й натрію прореагували, якщо виділилося 224 мл водню (н. у.)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х1 г х2 г 0,224 л 2С2Н5ОН + 2Na = 2C2H5ONa + H2 92 г 46 г 22,4 л х1 = m(C2H5OH) = 0,92 г х2 = m(Mg) = 0,46 г Відповідь: 0,92 г етанолу та 0,46 г Натрію прореагували
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