Преобразуйте выражение в многочлен стандартного вида a)(a+5)+(a-5)(a+5)+12a б)5x³-5(x-3)(9+3x+x²)
Алгебра
Преобразуйте выражение в многочлен стандартного вида a)(a+5)+(a-5)(a+5)+12a б)5x³-5(x-3)(9+3x+x²)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (а+5)+(а-5)(а+5)+12а = a+5+a²-25+12a = a²+13a-20 b) 5x³-5(x-3)(9+3x+x²) = 5x³-45x-15x²-5x³+135+45x+15x² = 135
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