Когда начался распад руси на области

Гость: Гость:

Распад Древнерусского государства — процесс политического дробления Древнерусского государства(Киевской Руси), которое в середине XII века разделилось на независимые княжества. Формально оно просуществовало вплоть до монголо-татарского нашествия (1237—1240), и Киев продолжал считаться главным городом Руси.Эпоху XII—XVI веков принято называть удельным периодом или (по обозначению советской марксистской историографии) феодальной раздробленностью. Рубежом распада считается 1132 — год смерти последнего могущественного киевского князя Мстислава Великого. Его окончательное завершение приходится на 2-ю половину XIII века, когда серьёзно изменилась прежняя структура почти всех древнерусских земель и они утратили династическое единство, впервые оказавшись в составе разных государств[1].Итогом распада стало возникновение на месте Древнерусского государства новых политических образований, отдалённым следствием — формирование современных народов: русских, украинцев и белорусов.