Когда начался распад руси на области

История
Когда начался распад руси на области
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Распад Древнерусского государства — процесс политического дробления Древнерусского государства(Киевской Руси), которое в середине XII века разделилось на независимые княжества. Формально оно просуществовало вплоть до монголо-татарского нашествия (1237—1240), и Киев продолжал считаться главным городом Руси.Эпоху XII—XVI веков принято называть удельным периодом или (по обозначению советской марксистской историографии) феодальной раздробленностью. Рубежом распада считается 1132 — год смерти последнего могущественного киевского князя Мстислава Великого. Его окончательное завершение приходится на 2-ю половину XIII века, когда серьёзно изменилась прежняя структура почти всех древнерусских земель и они утратили династическое единство, впервые оказавшись в составе разных государств[1].Итогом распада стало возникновение на месте Древнерусского государства новых политических образований, отдалённым следствием — формирование современных народов: русских, украинцев и белорусов.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
В состоянии покоя в дыхательных движениях человека активное участие, благодаря с??оим сокращениям и расслаблениям, принимают: а) диафрагма и межрёб...
Ответить
Математика
Ученики пятого «Б» поспорили о цвете платья на фотографии. Половина класса посчитала, что оно чёрно-синее, а половина была совершенно уверена, что ...
Ответить
Химия
Які маси етанолу й натрію прореагували, якщо виділилося 224 мл водню (н. у.)?
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ СРОЧНО! 6 КЛАСС МАТЕМАТИКА. НАПИСАТЬ РЕШЕНИЕ НОМЕРУ 1,3,2 (СМОТРЕТЬ КАРТИНК??)
Ответить
Математика
Надо решмть уравнение 1/2*х=5 1/5*х=4 2*х=0,6
Ответить