Помогите номер 511 пожалуйста

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Помогите номер 511 пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Езда, подъезд,подъездик 2 и 3 у меня с нулевым окончанием.
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