Выбери правильный ответ на эти вопросы и обведи его:1.are you a pupil?2. are you happy?3. are you pilot.4.are you from Moskow?5.are you a student? a)Yes,I am. б). No,I am not.

Английский язык

Выбери правильный ответ на эти вопросы и обведи его:1.are you a pupil?2. are you happy?3. are you pilot.4.are you from Moskow?5.are you a student? a)Yes,I am. б). No,I am not.

Автор: Гость