Сколько весит одно семя томата?

Биология
Сколько весит одно семя томата?
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Автор: Гость
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Гость:
2 милиграмма весит....
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