Две моторные лодки отошли от пристани на озере .Одновременно одновременно против??положных направлениях через 3 часа расстояние между ними было 87 километров найт скорость второй лодки если скорость первого 14 км/ч

Математика
Две моторные лодки отошли от пристани на озере .Одновременно одновременно против??положных направлениях через 3 часа расстояние между ними было 87 километров найт скорость второй лодки если скорость первого 14 км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)14*3=42 км прошла первая лодка; 2)87-42=45 км прошла вторая лодка; 3)45:3=15 км/ч; Ответ: 15 км/ ч скорость второй лодки
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