Две моторные лодки отошли от пристани на озере .Одновременно одновременно против??положных направлениях через 3 часа расстояние между ними было 87 километров найт скорость второй лодки если скорость первого 14 км/ч
Математика
Две моторные лодки отошли от пристани на озере .Одновременно одновременно против??положных направлениях через 3 часа расстояние между ними было 87 километров найт скорость второй лодки если скорость первого 14 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)14*3=42 км прошла первая лодка; 2)87-42=45 км прошла вторая лодка; 3)45:3=15 км/ч; Ответ: 15 км/ ч скорость второй лодки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Химия
Ответьте на два вопроса: "Крахмал и Йод" 1. Почему произошло обесцвечивании при на??ревании крахмала с йодом? 2. Почему при нагревании веществ...
Алгебра
Русский язык