Две моторные лодки отошли от пристани на озере .Одновременно одновременно против??положных направлениях через 3 часа расстояние между ними было 87 километров найт скорость второй лодки если скорость первого 14 км/ч

Математика

Две моторные лодки отошли от пристани на озере .Одновременно одновременно против??положных направлениях через 3 часа расстояние между ними было 87 километров найт скорость второй лодки если скорость первого 14 км/ч

Автор: Гость