Назовите городские центры Новгородской княжества
История
Назовите городские центры Новгородской княжества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владимир и Суздаль. :-)
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