Назовите городские центры Новгородской княжества

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Назовите городские центры Новгородской княжества
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Автор: Гость
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Гость:
Владимир и Суздаль. :-)
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