(x+2)в кв. +(х+6)в кв.=2хкв
Алгебра
(x+2)в кв. +(х+6)в кв.=2хкв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+2)²+(х+6)²=2х² х²+4х+4+х²+12х+36=2х² 16х=-40 х=-2,5
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