Вместо символа * в многочлене 4x-1.5x+7+1(целая) 1/7x+* подставьте такой одночлен,чтобы по??учившееся выражение не содержало переменной

Гость: Гость:

4x-1,5x+7+1 1/7x+(-3 9/14x)= 7 1) 4x-1,5x+1 1/7x=4x-1 1/2x+1 1/7x=4x-1 7/14x+1 2/14x= +3 9/14x. Подставляем в выражение одночлен с противоположным знаком (-3 9/14x) и одночлены с переменной сократятся: 2) 4x-1,5x+1 1/7x+(-3 9/14x)=4x-1 7/14x+1 2/14x-3 9/14x=0