Каков смысл девиза - Вода это жизнь Ищу ответы...
Русский язык
Каков смысл девиза - Вода это жизнь Ищу ответы...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без воды человек не может прожить 4 дня, никто долго не может жить без воды. Вода-главное в жизни. Вода-жизнь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Вместо символа * в многочлене 4x-1.5x+7+1(целая) 1/7x+* подставьте такой одночлен,чтобы по??учившееся выражение не содержало переменной
Русский язык
Русский язык. 4 класс. Сделать синтаксический разбор предложения "Вороне где - то Б??г послал кусочек сыру". Заранее спасибо! Дойстойный хороший от...
Обществознание
1.Как появились деньги? 2. Назови основные функции денег. 3. Какие виды денег существуют в наше время? 4. Чем монеты отличаются от банкнот? ...