Помогите Упражнение 1,2,3.

Гость: Гость:

1)Повести временных лет. Нестор. 2) 1.Гутгенберг 2.Летопись 3.Азбука 5.Охра 6.Литера 7.Иероглиф 8.Царьград 9.Алфавит Глаголица 3.Когда мы изучаем историю,мы узнаем про жизнь наших предков,про их обычаи и традиции.В археологии история необходима,без неё у нас не будет информации о найденном предмете.