Помогите Упражнение 1,2,3.

Окружающий мир
Помогите Упражнение 1,2,3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Повести временных лет. Нестор. 2) 1.Гутгенберг 2.Летопись 3.Азбука 5.Охра 6.Литера 7.Иероглиф 8.Царьград 9.Алфавит Глаголица 3.Когда мы изучаем историю,мы узнаем про жизнь наших предков,про их обычаи и традиции.В археологии история необходима,без неё у нас не будет информации о найденном предмете.
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