Помогите) Заполните пропуски 7,9802= ____ т _____ц____кг_____г

Математика
Помогите) Заполните пропуски 7,9802= ____ т _____ц____кг_____г
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7,9802=70,98ц=7980,2кг=7980000г
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