Среди добычи разбойников был мешок картофеля.После того как разбойники израсходовали 32 килограмм, в мешке осталось в 2 раза меньше картофеля, чем израсходовали. Сколько всего килограммов картофеля было в мешке?

Математика
Среди добычи разбойников был мешок картофеля.После того как разбойники израсходовали 32 килограмм, в мешке осталось в 2 раза меньше картофеля, чем израсходовали. Сколько всего килограммов картофеля было в мешке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 32 : 2 = 16(кг) - осталось в мешке 2) 32 + 16 = 48(кг)- всего в мешке Ответ: 48 кг
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