Среди добычи разбойников был мешок картофеля.После того как разбойники израсходовали 32 килограмм, в мешке осталось в 2 раза меньше картофеля, чем израсходовали. Сколько всего килограммов картофеля было в мешке?

Математика

Среди добычи разбойников был мешок картофеля.После того как разбойники израсходовали 32 килограмм, в мешке осталось в 2 раза меньше картофеля, чем израсходовали. Сколько всего килограммов картофеля было в мешке?

Автор: Гость