Среди добычи разбойников был мешок картофеля.После того как разбойники израсходовали 32 килограмм, в мешке осталось в 2 раза меньше картофеля, чем израсходовали. Сколько всего килограммов картофеля было в мешке?
Математика
Среди добычи разбойников был мешок картофеля.После того как разбойники израсходовали 32 килограмм, в мешке осталось в 2 раза меньше картофеля, чем израсходовали. Сколько всего килограммов картофеля было в мешке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 32 : 2 = 16(кг) - осталось в мешке 2) 32 + 16 = 48(кг)- всего в мешке Ответ: 48 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Помогите пожалуйста составить план к сказки тёплый хлеб . И ответить на вопросы . 1) Меняется ли поведение фидьки . 2) В чем мудрость сказки .
Русский язык