ФИЗИКА,15 Б Вычислите давление,производимое на рельсы груженным вагоном массой 32??,если площадь соприкосновения колес с рельсом о,оо16 м(квадрат.)
Физика
ФИЗИКА,15 Б Вычислите давление,производимое на рельсы груженным вагоном массой 32??,если площадь соприкосновения колес с рельсом о,оо16 м(квадрат.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление ровняется p=Fдавления/Sсоприкосновения,где F = mg p=mg/S p=(32000кг*10H/кг )/0.0016м^3=200 000 000Па
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