Помогите пожалуйста. Фотография внутри))
Алгебра
Помогите пожалуйста. Фотография внутри))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A и b- отрицательные их произведений положительное , значит 1-неверно а³b² тоже неверно оно должно быть меньше нуля ⇒неверны 1 и 4
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