Укажите предложение в котором между подлежащим и сказуемым нужно поставить тире 1) ежы обитают во многих лесах 2)ежы обитали многих лесов 3)известно 23 вида ежей 4) ежы очень симпотичные
Русский язык
Укажите предложение в котором между подлежащим и сказуемым нужно поставить тире 1) ежы обитают во многих лесах 2)ежы обитали многих лесов 3)известно 23 вида ежей 4) ежы очень симпотичные
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Гость:
По моему 3, тк там нет слова "что"
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