Укажите предложение в котором между подлежащим и сказуемым нужно поставить тире 1) ежы обитают во многих лесах 2)ежы обитали многих лесов 3)известно 23 вида ежей 4) ежы очень симпотичные

Русский язык
Укажите предложение в котором между подлежащим и сказуемым нужно поставить тире 1) ежы обитают во многих лесах 2)ежы обитали многих лесов 3)известно 23 вида ежей 4) ежы очень симпотичные
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему 3, тк там нет слова "что"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Представь в виде произведения двух биномов 36b2+12b+1
Ответить
Математика
Моторные лодки отошли от пристани на озере одновременно в противоположных направлениях через 3 часа расстояние между ними было 87 километров Найдит...
Ответить
Алгебра
Представь в виде произведения двух биномов 36b2+12b+1
Ответить
История
Подготовьте презентацию экскурсии по Торговой или Софийской стороне Новгорода
Ответить
Математика
С трёх серых овец настригли в год 18 кг шерсти, со всех поровну .Сколько шерсти можн?? настричь с пяти чёрных овец, если с каждой овцы получили на ...
Ответить