Укажите предложение в котором между подлежащим и сказуемым нужно поставить тире 1) ежы обитают во многих лесах 2)ежы обитали многих лесов 3)известно 23 вида ежей 4) ежы очень симпотичные

Русский язык

Укажите предложение в котором между подлежащим и сказуемым нужно поставить тире 1) ежы обитают во многих лесах 2)ежы обитали многих лесов 3)известно 23 вида ежей 4) ежы очень симпотичные

Автор: Гость